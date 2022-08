Camara-Roma, ci siamo: la data del suo arrivo in Italia

IL PIREO (Grecia) - È Mady Camara il sostituto di 'Gini' Wijnaldum che, con tutta probabilità, non rientrerà prima del 2023. Il club giallorosso e quello greco hanno raggiunto un accordo per il centrocampista classe 1997 sulla base di un prestito oneroso da circa 1,2 milioni di euro, più il diritto di riscatto fissato a 12 ed una percentuale sulla futura rivendita.

Camara, ecco quando arriverà a Roma

Mady Camara, 25enne nazionale guineano, è atteso nella Capitale per martedì 30 agosto: l'ormai ex Olympiacos dovrebbe atterrare all'aeroporto di Fiumicino intorno alle ore 9.30, prima di recarsi a Villa Stuart per le visite mediche di rito e, quindi, nella sede del club per la firma sul contratto che lo renderà ufficialmente un nuovo calciatore della Roma.