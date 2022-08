Roma, è ufficiale: Calafiori a titolo definitivo al Basilea

ROMA - Roma attiva sul fronte uscite in queste ultime ore. Il club giallorosso ha infatti reso noto di "aver raggiunto l'accordo con il Basilea per il trasferimento a titolo definitivo di Riccardo Calafiori". "L'esterno sinistro, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. In giallorosso conta 18 presenze e un gol, segnato in Europa League contro lo Young Boys. Il club augura a Riccardo il meglio per la nuova avventura nella Super League svizzera", ha aggiunto la società capitolina.