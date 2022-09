Belotti non rimpiange il Torino: "Alla Roma c'è un progetto stimolante"

"L'anno scorso rispetto agli altri anni ho avuto una stagione turbolenta, segnata dagli infortuni, gran parte accidentali, non tanto muscolari. E mi hanno tenuto fuori di più rispetto ad altre stagioni. Non è mai facile quando inizi a prendere la condizione e ti fai male e poi devi riprenderti. E' stato un saliscendi, ho giocato di meno. Il mio stato di forma attuale è buono. Quando ho visto che la situazione stava andando per le lunghe ho preso un preparatore atletico per allenarmi perché dovevo farmi trovare pronto. Per affinare i meccanismi di squadra ci vorrà ancora tempo”.

L’accoglienza dei tifosi giallorossi

"Quando sono entrato non mi aspettavo di trovare così tanta gente - sottolinea l’attaccante romanista - un conto è sentirlo, un altro è vederlo. E' stato bellissimo vivere il loro incitamento, l'atmosfera, l'inno, è stato come vivere un sogno. Se avessi segnato sarebbe stato perfetto. Ma è stata comunque una serata indimenticabile".

Le ambizioni della squadra di Mourinho

"A luglio c'è stato un interesse - ammette Belotti - ma il parco attaccanti Roma era al completo. Nell'ultima settimana il direttore si è informato un po', ci ha chiesto se potevamo aspettare 72 ore per decidere e io ho dato subito disponibilità. Dopo queste 72 ore il direttore ha richiamato e ha espresso la sua volontà, in due tre giorni si è fatto tutto. La festa del Circo Massimo l'ho vista ed è stata molto bella. E' un campionato strano, ma la vedo come un'opportunità per i giocatori che non vanno al Mondiale di mettersi subito in condizione, perché poi ci saranno tante partite e ci sarà bisogno di tutti. L'obiettivo credo sia vincere partita per partita. Dal primo giorno ho percepito la voglia che c'è di vincere, anche solo in allenamento. E' un messaggio che deve passare sempre. La Roma può vincerle tutte: non bisogna porsi dei limiti”.