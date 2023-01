Roma, Zaniolo e il messaggio enigmatico sui social: si riferisce al suo futuro?

ROMA - " Tutto ha una soluzione, tranne la morte . Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male...". È un estratto di una video-intervista di Cristiano Ronaldo condivisa sui propri social da Nicolò Zaniolo .

Zaniolo, la Roma e le voci di mercato

Un post criptico e che aggiunge incertezza al futuro del 22 giallorosso, rimasto fuori dai convocati per influenza contro la Fiorentina e in queste ultime ore al centro di diversi rumors di mercato che lo vedrebbero pronto a lasciare la Roma già a gennaio. Diversi i club di Premier interessati come Newcastle, Arsenal e Tottenham, ma nel frattempo Nicolò si continua ad allenare regolarmente a Trigoria dopo esser tornato ieri a lavorare in gruppo.