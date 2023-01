Zaniolo sul mercato: Roma pronta a cederlo già a gennaio

ROMA - Tra la Roma e Zaniolo sembra un film già visto. A distanza di sette mesi a cambiare, infatti, è solo il clima, perché quello che sta accadendo intorno all’attaccante giallorosso sembra ricalcare in pieno quanto accaduto già in estate. Sono tornate con insistenza a farsi sentire le voci di un possibile addio alla Capitale del calciatore già a gennaio, ma almeno per ora di offerte ufficiali a Trigoria non ne sono arrivate. Gli interessamenti, però, non mancano, soprattutto dalla Premier, dove Newcastle e Tottenham sono quei club che più di altri (vedi il Borussia Dortmund ) potrebbero decidere di sferrare l’affondo definitivo da qui al 31 gennaio. Dovesse arrivare un’offerta la Roma si siederebbe al tavolo quantomeno a valutarla ed ascoltarla, a patto che questa rispecchi i paletti imposti da Tiago Pinto . Ovvero: solo soluzioni a titolo definitivo e un’offerta cash non inferiore ai 30 milioni. Elementi che rendono l’addio già in questa finestra di mercato difficile, ma non impossibile. Così come altrettanto complicato sta diventando il tema del rinnovo, visto il contratto in scadenza a giugno 2024 e la distanza tra domanda e offerta che resta ancora ampia. A far rumore poi qualche malumore di troppo degli ultimi giorni, nonostante il calciatore si alleni regolarmente a Trigoria dopo aver saltato la gara con la Fiorentina per influenza, e che rendono il caso Zaniolo sempre più complesso.

Lazio, Bonazzoli o Sanabria

Insomma, a undici giorni dalla chiusura del mercato è l’immobilismo di tanti club a regnare sovrano, perché basta anche affacciarsi solamente sull’altra sponda del Tevere per vedere una Lazio impegnata da giorni nella trattativa per Luca Pellegrini. Un’operazione della quale si sta occupando personalmente il presidente Lotito, ma che per ora non trova il suo punto di svolta perché prima dovrebbe uscire Fares (che piace a Sion e Bologna). Una volta concluso l’affare in uscita si potrebbe sbloccare quello in entrata e con l’arrivo di Pellegrini nella Capitale con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I biancocelesti per accontentare Sarri si starebbero muovendo anche su un vice Immobile con Bonazzoli più quotato di Sanabria. In uscita dal Verona, invece, c’è Henry che piace a tanti club in Serie A, tra questi la Salernitana che nella serata di ieri ha presentato un'offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto. Deve rinunciare dunque la Cremonese che nel frattempo ha ufficializzato l'arrivo di Benassi dalla Fiorentina e incassato il "no" del Verona per la cessione di Kevin Lasagna, soprattutto a fronte dell'addio dei Henry che, una volta conclusa la sua esperienza a Verona, sarà rimpiazzato da Xhuliano Skuka, attaccante della nazionale albanese e punto di forza del Partizani Tirana. Ai titoli di coda, invece, l’esperienza di Musa Juwara a Bologna, vista l’ufficialità di ieri del prestito all'Odense fino al 31 dicembre 2022 con l’opzione per il diritto di riscatto, mentre la società emiliana, almeno per ora, ha rispedito al mittente il pressing dell’Everton per Arnautovic, con il club inglese che ora starebbe sondando il terreno per Beto dell’Udinese.