Incredibile Roma, Zaniolo cacciato da Tiago Pinto! Le parole del ds

LA SPEZIA - "Tutti noi del calcio sappiamo che ci sono due stagioni diverse: una quando il mercato è chiuso e magari siamo tutti più sereni, un'altra quando è aperto. Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi. Non è la prima volta che succede. Oggi sono qui tutti quelli che hanno voglia e motivazione di lottare per la squadra e portare i 3 punti. Magari ho sbagliato tante volte, ma dal mio primo giorno fino all'ultimo gli interessi collettivi vanno messi sempre per primi". Intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match tra Spezia e Roma, il ds giallorosso Tiago Pinto si è espresso così sul caso Zaniolo, ormai vero e proprio corpo avulso rispetto al gruppo guidato da Mourinho, non convocato per la trasferta al Picco ed ufficialmente sul mercato. In caso di mancata cessione del calciatore, a lungo inseguito anche dalla Juventus, il dirigente portoghese ha poi spiegato che "noi siamo abituati a due stagioni diverse con mercato aperto e chiuso, dobbiamo aspettare la fine del mercato. Fino al 1° febbraio la Roma sarà compatta, forte, con gli obiettivi chiari nella nostra testa".