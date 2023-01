Roma, Zaniolo dice no al Bournemouth: il club valuta sanzioni

Roma, Zaniolo rifiuta il Bournemouth

L'opzione dei Cherries, però, non convince pienamente Zaniolo che poche ore fa ha annunciato alla Roma di aver ufficialmente rifiutato la proposta. Un ostruzionismo che non piace affatto alla società capitolina, pronta a prendere dei provvedimenti. Il club giallorosso non può permettersi di depauperare un asset importante come quello costituito dall'ex Inter, pertanto sta valutando sanzioni disciplinari nei suoi confronti. Il contratto di Zaniolo con la Roma scadrà a giugno 2024 e vista la situazione che si è venuta a creare l'addio sembra l'unica strada percorribile.