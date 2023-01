Roma, Tiago Pinto e il futuro di Zaniolo: “Restano ancora 48 ore”

Ai microfoni di Dazn, il general manager della Roma fa il punto sulla situazione di mercato di Zaniolo, che ha rifiutato l'offerta del Bournemouth di 35 milioni di euro: "Tutti quanti hanno capito quello che è successo, Zaniolo ha fatto una richiesta alla società per andare via e assieme al suo procuratore abbiamo cercato di trovare una soluzione, che è arrivata. Nicolò non era contento di questa soluzione e noi siamo in difficoltà , perchè era una soluzione a una richiesta del giocatore". Tiago Pinto poi aggiunge: "Abbiamo altre 48 ore, vediamo che succede, ma è una situazione difficile per noi e per tutti. Ho ancora delle speranze, gli interessi della Roma vengono al primo posto e spero che tutti la pensino allo stesso modo". Il portoghese commenta anche la situazione contrattuale dello Special One: "Ha detto che di questo tema si parla internamente. Abbiamo un rapporto così buono, anche se qualcuno dice che non c'è il 100% di feeling, invece c'è un ottimo rapporto e parliamo tra noi".