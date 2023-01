Roma: Llorente in arrivo e Vina verso il Bournemouth

ROMA - Colpo a sorpresa per la Roma di Josè Mourinho: in arrivo Diego Llorente per rinforzare la difesa. Il centrale del Leeds arriverà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Roma e Leeds devono definire gli ultimi dettagli, ma il giocatore potrebbe arrivare stasera per visite mediche e firma sul contratto. Giallorossi anche attivi in uscita e ancora con il Bournemouth. Sfumato l'affare Zaniolo il club inglese vuole chiudere con la Roma il trasferimento del laterale Matias Vina, si starebbe lavorando alla formula del prestito oneroso con opzione per il riscatto a circa 15 milioni di euro.