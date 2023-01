Zaniolo, pugno duro Roma: resta ma è fuori dal progetto

ROMA - La rottura tra la Roma e Nicolò Zaniolo è ormai insanabile. Salvo clamorose novità dell'ultim'ora il calciatore rimarrà al club giallorosso da separato in caso. Dopo il rifiuto di partire per la trasferta di La Spezia e la mancata partecipazione all'allenamento del martedì seguente, si è praticamente consumata la rottura definitiva. L'ex Inter ha chiesto di essere ceduto ma ha anche rifiutato la proposta del Bournemouth , unico club che fin qui ha presentato un'offerta ufficiale. Il Milan dapprima si è interessato ma dopo ha desistito. La situazione, dunque, è quella di un Zaniolo che sarà costretto a rimanere nella Capitale contro la propria volontà.

Zaniolo e la Roma, la decisione dei Friedkin

Dopo le minacce ricevute in mattinata, Nicolò ha lasciato Roma per tornare a La Spezia. L'atteggiamento del giocatore non è affatto piaciuto ai Friedkin che hanno così deciso di tirarlo fuori dal progetto tecnico del club e nei prossimi giorni potrebbero anche arrivare ulteriori sanzioni disciplinari. L'addio potrebbe arrivare quindi in estate, a patto però che la società acquirente metta sul piatto quanto chiesto dalla Roma. Insomma, i giallorossi non hanno intenzione di svendere il calciatore.