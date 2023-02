Roma, Zaniolo verso il Galatasaray: dettagli e cifre dell'operazione

Nicolò Zaniolo ad un passo dal Galatasaray. La trattativa tra Roma e turchi sta per volgere al termine, dopo il divorzio tra il giocatore e il club giallorosso. Ci sono gli ultimi dettagli da definire, ma il trasferimento è praticamente fatto. Zaniolo, in partenza da Milano con un volo privato, è atteso già nel pomeriggio a Istanbul per le visite mediche e la firma sul contratto. La trattativa ha subito ieri un rallentamento a causa del terremoto che ha colpito la Turchia ed è ripresa nelle ultime ore: salvo clamorosi dietrofront, Zaniolo sarà un nuovo calciatore del Galatasaray e alla Roma andranno 20 milioni più bonus, mentre il giocatore firmerà un contratto di 3,6 milioni a stagione fino al 2027.