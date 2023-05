Futuro Dybala alla Roma: la risposta di Oriana al Dibu spiazza tutti

Il futuro di Paulo Dybala è un tema caldo in casa Roma e i tifosi giallorossi non hanno apprezzato alcune dichiarazioni di Oriana Sabatini nel terzo episodio di “Behindthegame”. L'argentino ex Juve si trova molto bene nella Capitale ma l'eventuale non qualificazione alla prossima Champions League da parte della squadra di Mourinho potrebbe cambiare gli scenari. Intanto, la compagna della Joya fa tremare i sostenitori romanisti con alcune particolari frasi.