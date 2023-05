La Roma d’Europa League: Mourinho spera in Dybala

ROMA - José Mourinho domani vuole vedere la Roma di Coppa . Quella che in Europa, da quando c’è lui, si trasforma portando nella Capitale il primo trofeo europeo dell’era moderna e in grado di arrivare quest’anno in semifinale dell’Europa League. Di fronte il Bayer Leverkusen, ma lo Special One non dovrà fronteggiare solo i tedeschi bensì anche l’emergenza e le voci sul suo futuro che rischiano di distrarre la squadra nel momento più importante della stagione. Anche perché l’Europa League rappresenta l’ultima spiaggia per cercare di arrivare a un piazzamento Champions, tremendamente complicato se si guarda al campionato. E’ dalla gara di ritorno in poi con il Feyenoord, infatti, che gli uomini di Mourinho non riescono a vincere. Quattro partite, due pareggi e altrettante sconfitte che hanno portato Pellegrini e compagni fuori dalla lotta al quarto posto, rendendo il doppio impegno con il Bayer Leverkusen una sliding door fondamentale per le ambizioni del club del prossimo anno. Un eventuale successo, anche nella finale di Budapest, però, non garantirebbe ai Friedkin la permanenza di Mourinho, attratto dal Psg , che lo sta cercando in alternativa a Zidane, come dopo Galtier. Campos ha già preso i primi contatti con Jorge Mendes, ma per ora colloqui diretti con il tecnico portoghese ancora non ce ne sono stati.

Roma, Dybala verso la titolarità in Europa League

Il motivo? La concentrazione deve essere tutta sul campo perché come nel 2017 con il Manchester United, anche quest’anno lo Special One ha la possibilità di salvare la stagione vincendo un trofeo, per giunta il secondo europeo consecutivo nella Capitale. Entrerebbe di diritto nella storia della club, ma per riuscirci avrà bisogno dei suoi giocatori migliori. E il primo di nome fa Paulo e di cognome Dybala. Dopo i venti minuti con l’Inter crescono le quotazioni per un posto da titolare, mentre per Wijnaldum oggi ci sarà il test verità, perché da lunedì ha ripreso a lavorare parzialmente in gruppo aumentando pian piano i carichi di lavoro con la speranza di poter essere più utile che dalla semplice panchina. Nel peggiore dei casi, comunque, potrà entrare nel secondo tempo e sarà già una soluzione in più rispetto alle ultime gare dove Mourinho ha dovuto fare i conti con un’emergenza che lo ha sempre obbligato a mandare in campo formazioni sperimentali. Eppure la risposta della squadra, come quella del pubblico, non è mai mancata e anche domani sera l’Olimpico sarà sold out per l’ennesima volta. Un traguardo importante raggiunto dai Friedkin, come quello di ieri pomeriggio quando il Campidoglio ha deliberato il pubblico interesse per il progetto dello stadio della Roma a Pietralata.