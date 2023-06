Roma, dopo i colpi Aouar e N'Dicka si punta Scamacca per l'attacco

A meno di un mese dalla ripresa degli allenamenti a Trigoria, Tiago Pinto ha già piazzato i primi due colpi per Josè Mourinho. E se Aouar è stato ufficializzato nel pomeriggio di domenica, ieri nella Capitale si è affacciato Evan N’Dicka. Su entrambi c’è la firma di uno schema già consolidato nella scorsa estate, perché sia il centrocampista ex Lione sia il difensore proveniente dall’Eintracht Francoforte sono arrivati a parametro zero. Per tutti e due, poi, è previsto un contratto fino al 2028, nel caso del centrale da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Bruciata dunque la concorrenza del Milan che aveva provato, con una chiamata di Pioli al calciatore, a far cambiare idea al giocatore, sul quale però Pinto lavorava da tempo, come aveva dimostrato uno scatto dei primi di maggio con i procuratori di N’Dicka a Trigoria insieme a Mourinho. Per questo ieri lo sbarco a Ciampino poco prima dell'ora di pranzo e poi subito le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto quinquennale. N'Dicka, di piede mancino, andrà così a infoltire il roster di centrali che con ogni probabilità vedrà uscire Ibanez, indiziato principale a partire per aiutare la Roma a centrare entro il 30 giugno gli obiettivi del settlement agreement stilato con l'Uefa.

Roma, le mosse per il futuro Per quella data serviranno plusvalenze per circa 30 milioni di euro che Pinto si augura di poter capitalizzare tra il difensore brasiliano, il 30% sulla futura rivendita di Frattesi (oggi al Sassuolo) e altri calciatori di ritorno dai prestiti, ma considerati in esubero. Tutto questo per evitare che la multa patteggiata un anno fa con l'Uefa aumenti o che la Roma sia costretta ad affrontare la prossima Europa League con una limitazione della rosa. Sistemare le uscite ora, inoltre, significa anche avere maggior liquidità per le altre entrate, una in particolare: l'attaccante. Dopo l'infortunio di Abraham, infatti, la Roma è a caccia di un "nove" che vada, per ora, a completare il reparto con Belotti e Dybala. Il nome più caldo degli ultimi giorni è quello di Gianluca Scamacca, che si avvia alla fase finale della sua convalescenza dopo l'operazione al ginocchio destro di metà aprile. Il West Ham, dopo aver speso quasi 40 milioni l'estate scorsa, sarebbe disposto a un prestito per recuperare parte dell'investimento fatto che prima del ko non aveva comunque dato i frutti sperati. Per questo nei prossimi giorni Tiago Pinto è atteso a Londra per cercare di velocizzare l'acquisto del centravanti che ora diventa prioritario. Così come sarà prioritario incontrare Dybala e il suo entourage al ritorno dalle vacanze della Joya. La permanenza di Mourinho sicuramente faciliterà i dialoghi con l'argentino, sul quale pesa comunque una doppia clausola rescissoria, azzerabile con un adeguamento contrattuale a 6 milioni a stagione. Roma, Abraham operato al ginocchio: comunicato e tempi di recupero

Roma, le udienze Nel frattempo il rapporto fra Mourinho e gli arbitri continua a far parlare perché ieri il Tribunale federale ha rinviato al 22 giugno l'udienza per il deferimento dello Special One, nato dalle accuse all'arbitro Chiffi nel post partita con il Monza. Procura Figc e Roma sono al lavoro per il patteggiamento, ma il Tfn ieri presieduto da Carlo Sica ha predisposto il rinvio dell'udienza "non ritenendo congrua l'ipotesi di patteggiamento presentata", così da "consentire alle parti di trovare un nuovo accordo". Due gli elementi per i quali il tribunale ha deciso di concedere a procura e club giallorosso altri nove giorni per imbastire una nuova bozza di accordo. Il primo è relativo alla cifra dell’ammenda pecuniaria e il secondo è legato al destinatario di tale somma. Limando questi dettagli Mourinho eviterebbe così la squalifica. Mourinho-Chiffi, udienza rinviata: il comunicato della FIGC

