Roma, Cristante rinnova: i dettagli dell'accordo

L'accordo è stato ufficializzato dalla Roma attraverso un comunicato ufficiale, accompagnato dalle parole di Cristante: "La Roma è diventata a tutti gli effetti la mia seconda famiglia".

Roma, Cristante: "Raggiunto un obiettivo, grazie a tifosi e società"

Bryan Cristante ha poi aggiunto: "Rinnovare il mio contratto era un obiettivo e sono felice di averlo raggiunto. Ci tengo a ringraziare la proprietà e il club per questo prolungamento. Sono qui da qualche anno ormai e ho avuto il privilegio di veder crescere costantemente la squadra e la Roma in generale, grazie a una Società che ci ha consentito di lavorare bene. Da parte mia continuerò a dare il massimo per questa maglia e per questa piazza, che è molto esigente ma che restituisce ancora di più di ciò che chiede".