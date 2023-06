Plusvalenze Roma, 24 ore per incassare 30 milioni dal mercato: ecco come

Poco più di ventiquattro ore per chiudere la missione plusvalenze. Questo il tempo rimasto alla Roma per aggiungere gli ormai famosi 28-30 milioni dalle cessioni entro domani per evitare di incappare in ulteriori sanzioni Uefa dopo il settlement agreement firmato nemmeno un anno fa. L’obiettivo è vicino perché dopo gli addii di Tahirovic, Kluivert e quelli di Volpato e Missori (che presto saranno ufficiali al Sassuolo) la cifra raggiunta a Trigoria è di circa 22-25 milioni.

Dunque a Tiago Pinto basterebbe un’altra cessione per chiudere la pratica e tirare il primo sospiro di sollievo di un calciomercato ancora lungo e che dovrà anche portare all’adeguamento contrattuale di Dybala e all’acquisto di almeno un attaccante e un altro centrocampista, oltre alla formalizzazione delle trattative con il Leeds per Llorente e Kristensen. Ecco allora che nel gruppo degli esuberi per la missione plusvalenze l’indiziato numero uno a partire è Carles Perez. Il Celta Vigo, però, fino a questo momento non è andato oltre i 4 milioni per il cartellino dello spagnolo, con la Roma che continua a chiederne tra i 6 e i 7 fino a domani (dal primo luglio la richiesta giallorossa crescerà). Si continua a trattare, ma non solo lui perché l’Hoffenheim ha manifestato interesse per Solbakken, mentre Villar piace al Paok.

Roma, le operazioni di mercato

Diverso il discorso su Ibanez e Spinazzola, per i quali la Roma è pronta ad ascoltare offerte ma a partire da luglio, quando riprenderà anche i contatti con il West Ham per Scamacca. Sondato anche Daka del Leicester, ma su di lui pesa la Coppa d'Africa con lo Zambia nel 2024 che porterebbe via da Trigoria un altro calciatore dopo Aouar e N'Dicka. Per il centrocampo, invece, l'idea Frattesi non è ancora tramontata totalmente perché nell'incontro per Volpato e Missori, Pinto ha ribadito come oltre i 30 milioni non possa spingersi (offerta alla quale andrebbe decurtato il 30% della futura rivendita detenuto dai giallorossi). Per questo con offerte superiori di una squadra tra Inter, Milan e Juventus, la Roma sarebbe chiamata fuori dalla corsa al centrocampista. Si studia dunque anche un piano B che potrebbe esser rappresentato da Sabitzer del Bayern Monaco, un profilo già cercato dalle parti di Trigoria, il cui nodo sarebbe invece rappresentato dall'ingaggio. Ma qualora si decidesse di andare con forza sull'austriaco la strategia sarebbe quella adottata con Wijnaldum e dunque del prestito e solo una parte dell'ingaggio pagata dalla Roma.