Roma, accordo con il Leeds per Llorente: vicino anche Kristensen

Diego Llorente torna alla Roma . Il club giallorosso ha raggiunto l'accordo totale con il Leeds , e in questi momenti è già in corso lo scambio dei documenti necessari per ufficializzare il trasferimento. Le due squadre hanno trovato un'intesa comune accordandosi per un prestito con obbligo di riscatto fissato a cinque milioni di euro.

Roma, accordo vicino anche per Kristensen

Il club di Dan Friedkin dovrà dunque obbligatoriamente confermare l'acquisto solo nel caso in cui il calciatore spagnolo dovesse raggiungere almeno il 50% delle presenze nella prossima stagione. In ogni caso, le trattative della squadra di Mourinho con gli inglesi del Leeds non sono finite: è molto vicino un accordo anche per Rasmus Kristensen, terzino classe 1997 che con ogni probabilità raggiungerà i giallorossi in prestito.