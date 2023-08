Mourinho, che frecciata alla Roma! Foto virale con l'attaccante invisibile

Estate torrida in casa Roma con José Mourinho che nonostante gli arrivi di Aouar , N'Dicka e Kristensen non sembra essere soddisfato del mercato fatto dalla società e dal ds Tiago Pinto.

Lo Special One ha completato il ritiro in Portogallo con la formazione giallorossa e ha deciso di affidare ai social il suo saluto di ringraziamento per la prima fase della preseason con una chiara ed evidente frecciata alla dirigenza per quanto riguarda il mercato.

Mourinho, la Roma e l'attaccante mancante

E' infatti risaputo che il portoghese avrebbe gradito l'arrivo di un attaccante per poter rimpiazzare al meglio l'infortunato Abraham, ma per ora nè Morata nè Scamacca sembrano essere diretti verso la capitale. Mourinho ha così deciso di lanciare un chiaro messaggio coinvolgendo anche il suo preparatore atletico Stefano Rapetti e il suo fedelissimo Gianluca Mancini. Nella foto pubblicata sul proprio profilo e anche sull'Instagram ufficiale della Roma, lo Special One ha deciso di ringraziare tutti compreso l'attaccante "invisibile".