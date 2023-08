Roma, senza Morata è Mertens la carta di Tiago Pinto?

ROMA - La Roma di José Mourinho è alla continua ricerca dell'attaccante, dopo aver sondato le piste Morata (ancora all'Atletico Madrid) e Scamacca (firmerà con l'Atalanta), il club giallorosso è in forte pressing su Marko Arnautovic del Bologna ma starebbe pensando anche ad un ex Serie A. Infatti la Roma avrebbe in mente di riportare in Italia Dries Mertens oggi giocatore cardine del Galatasaray dopo aver giocato 9 stagioni al Napoli diventando il miglior marcatore di tutti i tempi della compagine partenopea (397 presenze e 148 gol). Il belga recentemente è stato l'eroe del successo dei turchi nel ritorno dei preliminari di Champions contro lo Zalgiris con un pazzesco gol da fuori area per avanzare al turno successivo contro ed è sotto contratto con il Galatasaray fino al 30 giugno 2024. Non ci sono ancora stati contatti tra le parti anche perché i giallorossi hanno nell'attaccante austriaco del Bologna (che oggi non ha giocato l'amichevole contro l'AZ Alkmar) l'obiettivo principale per l'attacco, qualora dovesse arrivare la fumata nera allora l'ex Napoli potrebbe diventare più di un'idea.