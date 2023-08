Ibanez in Arabia, Mourinho conferma la cessione: messaggio social è virale

Roger Ibanez è l'ennesimo giocatore che, in questa sessione di mercato, è stato messo nel mirino della Saudi League: il difensore brasiliano, infatti, sarebbe ad un passo dal trasferirsi all' Al Ahli , come conferma anche l'ultimo messaggio social di Jose Mourinho .

Il tecnico della Roma ha pubblicato, sul proprio profilo ufficiale di Instagram, una storia dove saluta e ringrazia quello che oramai sembrerebbe a tutti gli effetti essere un suo ex giocatore. Dalla cessione di Ibanez, la Roma incasserebbe 25 milioni di € che darebbero ossigeno alle casse della società e potrebbero tornare utili per il mercato in entrata. All'Al Ahli, inoltre, Ibanez troverebbe alcuni connazionali tra cui l'ultimo arrivato Firmino.

Mourinho, il saluto social a Ibanez

Sul proprio profilo di Instagram, Mourinho ha voluto salutare Ibanez pubblicando una foto che li vede insieme in posa con la maglia della Roma del giocatore stesso: "Sii felice "garoto". So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora puoi pagare una cena come si deve a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita. Scommetto che quando avete visto la foto avete pensato che fosse un nuovo giocatore".