Lukaku, la Roma accelera: contatto col Chelsea. Mou: Aspetto un attaccante

Accostato per tutta l'estate con insistenza alla Juventus, il bomber ex Inter potrebbe tornare in Italia: il Chelsea, proprietario del cartellino, si sarebbe convinto a cedere il calciatore in prestito gratuito senza obbligo di riscatto . L'operazione, pertanto, costerebbe alla Roma il solo ingaggio di Lukaku per una stagione.

Le parole di Mourinho

"L'arrivo di Azmoun? Posso dire che ancora non è un nostro giocatore perché ancora non lo è: so che è a Roma ma non so se è a Villa Stuart, se ha finito o meno le visite mediche, sicuramente non ha firmato ancora. Faccio fatica a parlare di Azmoun, figuriamoci di Lukaku che è un giocatore del Chelsea. Poi ci sono attaccanti, che sono delle prime scelte. Quello che mi è stato proposto dal mio direttore è questo: Azmoun non come il mio attaccante, ma come uno dei miei attaccanti. Se la sua condizione è buona può aiutarci: ha fatto benissimo allo Zenit ha dimostrato di essere un buon giocatore, non bene al Leverkusen. Ma non è per questo che lo abbiamo preso. Dopo Azmoun il mio direttore mi ha detto arriverà un altro, e se è un attaccante di qualità mi fa felice: buone opzioni in attacco con Belotti e Azmoun e questo terzo attaccante. Io aspetto. Tiago non mi ha detto nessun nome, sul possibile attaccante che verrà. Mi ha solo detto che sta facendo un duro lavoro per portare il terzo attaccante. Mi ha solo detto che sta facendo un duro lavoro per portare il terzo attaccante", afferma José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta al Bentegodi con l'Hellas Verona.

