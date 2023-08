Lukaku, Condò e Capello sicuri: "Perfetto per Dybala, decisivo in Serie A"

TORINO - La Roma è sempre più vicina a chiudere la trattativa che porterebbe nella capitale Romelu Lukaku. Friedkin e Pinto sono volati a Londra per incontrare il Chelsea prima della sfida con il Luton, sul tavolo l'interesse per il prestito dell'attaccante belga che ha decisamente dominato la scena in questa sessione estiva di mercato.

Dopo il rifiuto di tornare all'Inter e lo stallo creatosi con la Juventus per lo scambio con Vlahovic, l'attaccante di Pochettino è convinto di poter approdare alla corte di Josè Mourinho entro la fine del mercato. I tifosi giallorossi ci sperano e intanto anche il giornalista Paolo Condò ha voluto dire la sua su Big Roma a Roma: "Con questo acquisto i giallorossi crescerebbero molto. Un colpo perfetto per loro e un partner ideale per Dybala: la potenza e la tecnica, come due metà della mela che si uniscono. Una coppia dal grande fascino, che poteva essere insieme all'Inter 12 mesi fa ma poi non si è concretizzata per questioni di bilancio".