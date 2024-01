Clamoroso Bernardeschi, svolta mercato: offerto alla Roma!

ROMA - Proseguono i rinforzi in casa Roma, nelle prossime ore arriverà l'ufficialità dell'arrivo del terzino spagnolo Angelino ma il mercato di riparazione giallorosso non è finito e c'è una nuova indiscrezione. Non è una novità che Federico Bernardeschi, oggi giocatore di Toronto, voglia tornare in Serie A ed il suo nome era stato accostato alla Juventus ma nelle ultime ore la Roma è diventata la favorita in quanto l'ex Fiorentina sarebbe stato offerto ai giallorossi. L'agente dell'ex bianconero, Giuseppe Bozzo (che ha concluso da intermediario proprio l'affare Angelino) sta lavorando al ritorno del giocatore della Nazionale pronto a tagliarsi l'ingaggio che oggi è di circa 5,8 milioni di euro con il club canadese.