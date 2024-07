Soulé e Dovbyk: Roma, sessanta milioni spesi per rifare l'attacco a De Rossi

"Voglia di vincere", questo è il mantra che si respira in casa Friedkin. Dopo il progetto Stadio, presentato al sindaco Gualtieri, la proprietà ha intenzione di strappare un sorriso anche a De Rossi. Ed è pronta a farlo nel modo migliori, con il calciomercato. L'allenatore, che ha perso Lukaku dopo la fine del prestito, potrà dare un nuovo look alla squadra in avanti, grazie a un doppio colpo in entrata. Per Soulé ormai si attendono solo le firme e poi toccherà a DDR studiargli la posizione migliore per farlo coesistere con Dybala (entrambi mancini). E la coppia argentina potrebbe giocare alle spalle di una delle punte rivelazioni della scorsa Liga. Di chi parliamo? Di Dovbyk. Anche la punta ucraina si avvicina. 60 milioni investiti sui gol.