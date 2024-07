Roma, c'è Dovbyk dopo Soulé: è fatta per il nuovo bomber

Artem Dovbyk sta per diventare un giocatore della Roma. L'attaccante ucraino, capocannoniere dell'ultima Liga che gli è valso la vittoria del Pichichi, ha già raggiunto un accordo con il club giallorosso e la missione del direttore sportivo Florent Ghisolfi in Spagna per ottenere anche l'ok del Girona, sembrerebbe aver dato i suoi frutti. I due club avrebbero infatti raggiunto l'accordo per una valutazione del giocatore, che potrebbe ottenere anche l'ok definitivo alla firma in tempi brevi. L'ucraino potrebbe addirittura sbarcare in Italia assieme al ds romanista, ufficializzando il tutto e raggiungendo i nuovi compagni di squadra, in vista dell'amichevole di sabato con l'Olympiacos.