Hummels a Fiumicino travolto dall'entusiasmo dei tifosi Roma

Mats Hummels è arrivato a Roma. Il difensore tedesco è atterrato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo le 12:30 su un volo di linea proveniente da Monaco di Baviera. L'ex Borussia e Bayern Monaco è stato accolto dal roboante entusiasmo dei tifosi romanisti, tra cori ed autografi concessi dal tedesco che nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di controllo, per poi passare alle 'cose formali' con la firma sul contratto che lo legherà alla Roma fino al 2025 , con opzione per il rinnovo di un anno che scatterebbe al raggiungimento del 50% delle presenze da parte del giocatore. Mercato degli svincolati indubbiamente a tinte giallorosse, con l'ingaggio di Hermoso prima ed Hummels poi da parte di una Roma più che mai vigile sul mercato in entrata, ed un organico finalmente al completo per De Rossi .

Hummels, un acquisto di spessore

L'arrivo di Hummels a Roma sembrava esser stato messo in stand-by nelle ultime ore, ma alla fine così non è stato. Per il difensore tedesco si tratta della prima esperienza al dì fuori della Bundesliga, campionato in cui ha militato fin dal suo esordio nel calcio professionistico, in perfetto equilibrio tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Sono cinque le stagioni trascorse con la maglia giallonera, tra le quali non si può non segnalare l'ultima in cui il difensore si è reso protagonista nella scalata del Dortmund verso la finale di Champions League. Hummels, con la fascia di capitano al braccio, è stato autore del goal decisivo in semifinale contro il PSG che ha permesso ai gialloneri di approdare in finale dove hanno dovuto arrendersi allo strapotere del Real Madrid di Ancelotti. Il difensore vanta nel proprio palmares: sei titoli di Germania (quattro con il Bayern Monaco e due con il Borussia Dormund), tre coppe di Germania - di cui una con il Bayern - ed un Mondiale con la nazionale tedesca.