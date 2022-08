Calciomercato Salernitana: Diallo, Candreva e Vilhena

SALERNO - La Salernitana, alla ricerca di un esterno d’attacco, ha virato decisamente su Candreva, da tempo nei piani del Monza : ha subito trovato l’accordo con la Sampdoria, poi quello con il giocatore e tutto è apparecchiato per dare l’annuncio ufficiale. Anche per l’attacco è tempo di annunci: dopo i lunghi corteggiamenti e le attese per i vari profili (Piatek quello più ambito dal presidente Iervolino), la scelta è caduta su Diallo dello Strasburgo, che arriva a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Per il centrocampo, invece, il prescelto è Vilhena dell’Espanyol: prestito a 300.000 euro con diritto di riscatto a 3,5 milioni. Non è tramontata la speranza di arrivare a Maggiore, in rotta con lo Spezia, anche se non più nel cambio con Mazzocchi, che è stato reintegrato in gruppo. Non è detto che questo blocchi l’arrivo di altri due “esterni bassi”: Ranieri dalla Fiorentina e Depaoli dalla Samp.