Salernitana, ecco Maggiore dallo Spezia: ufficiale

"Farò il massimo in campo per l'obiettivo salvezza"

Ecco le prima parole da nuovo calciatore della Salernitana di Giulio Maggiore: "Sono contento e carico, non vedo l'ora di iniziare. Il club ha dimostrato grande interesse nei miei confronti, cercherò di fare il massimo in campo. Lotteremo per la salvezza e sono sicuro che ce la metteremo tutta. Ruolo preferito in campo? Mi piace fare la mezzala, ma deciderà il mister. Sarebbe utile arrivare alla sosta con già un buon percorso dietro. Ho giocato qui da avversario e devo dire che l'atmosfera è unica. Grazie ai tifosi per l'affetto che già mi hanno dimostrato. Cercheremo di toglierci belle soddisfazioni insieme".