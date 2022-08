Salernitana, colpo in attacco: preso Boulaye Dia dal Villarreal

SALERNO - La Salernitana, come pubblicato sul proprio sito ufficiale, rende noto "di aver raggiunto l’accordo con il Villarreal F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’96 Boulaye Dia. Il calciatore indosserà la maglia numero 29". L'attaccante senegalese ha totalizzato 35 presenze complessive con il "Sottomarino Giallo" mettendo a segno 7 reti e fornendo 6 assist. In precedenza, Dia ha giocato in Francia con lo Stade Reims con cui ha segnato 28 gol e fornito 3 assist in 88 partite.