Salernitana, Nicola: "Molto soddisfatto del mercato"

SALERNO - Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, è intervenuto in conferenza stampa in vista del prossimo impegno contro l'Udinese: "A me la squadra piace e l'ho detto anche ieri al direttore nell'incontro che abbiamo avuto. Ora bisogna avere l'ambizione di lavorare bene: i giocatori sono stati scelti a uno a uno da noi per i nostri obiettivi. E tutti hanno le caratteristiche per poterlo fare - ha dichiarato - Non so se arriverà un altro difensore. La società lavora monitorando chi è a disposizione e cercando di capire cosa potrebbe mancare. In attacco valutiamo dopo questa partita se c'è la possibilità. Ribadisco che la squadra che è stata costruita mi piace, come mi piacciono i giocatori scelti e non vedo l'ora di costruire una squadra sotto ogni punto di vista. Con l'arrivo di Dia abbiamo cercato chi lo scorso anno poteva attaccare la profondità e fare un buon gioco sui cross. Mi aspettavo con la società un miglioramente per continuare un progetto tecnico tattico. Dovevamo cercare alternative per chi ha salutato e dare un'ossatura nuova. Stanno arrivando giocatori che possono darci una grossa mano e siamo soddisfatti. Per portare tutti al top bisogna condensare al più presto il lavoro svolto in ritiro".