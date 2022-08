Salernitana, Veseli al Benevento: è ufficiale

BENEVENTO - Il Benevento, attraverso il proprio sito web, ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con la Salernitana, in data odierna, per il diritto alle prestazioni sportive del difensore Frederic Veseli. Il calciatore svizzero, naturalizzato albanese, classe '92 arriva alla società giallorossa a titolo definitivo". Questo invece il saluto della Salernitana al giocatore, sul sito web dei granata: "La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso, per il contributo decisivo nel raggiungere il traguardo storico della promozione in Serie A e l’obiettivo salvezza e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".