SALERNO - La Salernitana, con un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con l’Atromitos per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘95 Wajdi Kechrida". Il giocatore, tunisino con cittadinanza francese, è cresciuto nelle giovanili del Nizza per poi trasferirsi ai tunisini dell'Etoile su Sahel, club dal quale era approdato ai granata nel luglio dello scorso anno. Ora per lui si aprono le porte di una nuova avventura, in Grecia.