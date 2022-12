Ufficiale, Ochoa alla Salernitana: il comunicato del club

SALERNO - Ora è ufficiale: Guillermo Ochoa è un nuovo giocatore della Salernitana. Il 37enne estremo difensore messicano, reduce dal Mondiale di Qatar 2022, lascia così il Club America e si trasferisce alla società granata. Per lui non si tratta della prima esperienza in Europa dato che ha già militato ai francesi dell'Ajaccio, in Spagna al Malaga e al Granada e in Belgio con lo Standard Liegi.