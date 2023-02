Salernitana, via un centrocampista: ufficiale la risoluzione consensuale

Ventiquattro presenze, di cui dieci nella stagione in corso, un gol e un assist. Si è conclusa così l'avventura di Ivan Radovanovic con la maglia della Salernitana . Arrivato a Salerno dal Genoa il 30 gennaio 2021 il mediano serbo ha raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto che lo vincolava al club campano sino al prossimo 30 giugno .

Radovanovic, i ringraziamenti della Salernitana

L'annuncio della fine dell'esperienza di Radovanovic in granata è arrivato nel giorno successivo alla sfida tra Salernitana e Juventus, attraverso una nota ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Ivan Radovanovic. La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata, per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".