Sampdoria, ora è ufficiale: Giovinco è blucerchiato

GENOVA - La notizia era già risaputa da giorni, ma ora è arrivata l'ufficialità: Sabastian Giovinco è un nuovo giocatore della Sampdoria. Arrivato per sostituire l'infortunato Gabbiadini, l'ex attaccante della Juventus torna in Italia dopo le esperienze nella MLS americana, con la maglia del Toronto, e in Arabia Saudiata con l'Al Hilal, quest'utlima conclusa al termine dell'ultima stagione. L'accordo coi blucerchiati scadrà al termine del campionato: "L’U.C. Sampdoria - si legge sul sito ufficiale del club - comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Giovinco (nato a Torino il 26 gennaio 1987). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022".