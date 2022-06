Samp, un mercato tra cessione e futuro

GENOVA - La Sampdoria cerca di mettere insieme i pezzi del futuro e del presente, aspettando il passaggio di proprietà che attualmente non è arrivato. Il presidente Marco Lanna e l’attuale cda devono pensare a pianificare l’anno che verrà, soprattutto se non dovesse arrivare la tanto attesa svolta societaria in tempi brevi. Lunedì i dirigenti blucerchiati si incontreranno con Giampaolo e solo mercoledì con il diesse Faggiano e il responsabile dell'area tecnica, Carlo Osti. Un po’ come con Giampaolo i due dirigenti sono sotto contratto per la prossima stagione e dunque la Samp avrebbe interesse di trattenerli. Inttanto però si sta già lavorando sottotraccia per portare in Liguria qualche elemento interessante. Il diesse Faggiano segue con attenzione Saric dell'Ascoli, così come i bresciani Tramoni e Cistana. Interessa Dresevic dell’Heerenveen, possibile il ritorno di Linetty dal Torino, mentre su Candreva c’è il pressing del neopromosso Monza. Rinnovato pure il contratto con il giovane Montevago.