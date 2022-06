Sampdoria, Rincon ha convinto. Quagliarella-Ekdal punti fermi

GENOVA - Tomas Rincon ha convinto la Sampdoria: dopo il suo arrivo dal Torino (uno degli acquisti di gennaio con Sabiri), dove era ai margini, il venezuelano a oggi può essere considerato un punto fermo per il prossimo campionato dei blucerchiati. E così la Samp valuta di prolungarne il contratto per un'altra stagione: del resto Giampaolo lo conosceva bene per averlo avuto già in granata. Il giocatore era arrivato in prestito dal Torino con cui era in scadenza a giugno: l’ingaggio era alto ed è chiaro che ora i doriani proveranno a trattare il prolungamento su una cifra inferiore. Altro rinnovo alle porte è quello di Ekdal, frenato nell'ultima stagione da problemi fisici ma sui cui Giampaolo punta forte. Si attende il rinnovo di Quagliarella, qualche dubbio c'è su quello di Giovinco. Samp alle prese anche con le uscite: per Candreva la pista calda porta a Monza.