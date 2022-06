Sampdoria, l'ombra di Pallotta

GENOVA - Pallotta rileva la Sampdoria? Al momento il diretto interessato smentisce, ma l'ex proprietario della Roma conosce bene il calcio nostrano e recentemente aveva parlato di un suo possibile ritorno nel mondo del pallone. “Stiamo mettendo insieme un consistente fondo. Penso che ci siano ancora alcune opportunità interessanti in Italia – aveva detto Pallotta alcuni mesi fa –. E’ curioso che ci siano tutti questi americani che comprano squadre nel Belpaese e io non abbia mai parlato con nessuno prima che acquistassero i club. Avremmo potuto raccontare gli errori che abbiamo fatto e cercare di aiutarli”. A dirla tutta un Pallotta interessato alla Samp viene smentito anche da fonti vicine al club di corte Lambruschini. Una smentita di cui è giusto prendere atto, pur nel contesto dei patti di riservatezza che non permettono – se non a cose fatte – di sapere la verità. Non si può però escludere che lo stesso Pallotta sia comunque un investitore esterno o comunque un consigliere di nuovi investitori americani decisi a puntare sul nostro calcio. Di sicuro la Sampdoria ha bisogno di una svolta societaria per garantirsi un futuro più solido dopo l’ultima sospirata salvezza sul campo. Pallotta o meno, i blucerchiati sperano finalmente di poter trovare la loro America.