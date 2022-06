Sampdoria, Quagliarella in attesa del rinnovo

GENOVA - A Fabio Quagliarella con la Sampdoria non era mai accaduto di arrivare oltre a metà giugno senza un contratto, ma adesso anche la conferma del capitano ritarda. Non sembrano esserci ostacoli nè da una parte nè dall’altra, ma per il momento il rinnovo non c’è. "Dobbiamo discutere " ha detto il presidente Marco Lanna facendo capire come in questo momento la priorità sia quella di sfoltire la rosa prima di prolungare il contratto dei giocatori : oltre a Quagliarella anche Rincon ed Ekdal. In vista del raduno della nuova squadra a Bogliasco il 2 luglio, però un rinnovo non ancora definito con Quagliarella, capitano e uomo simbolo della Samp è l’indice di un momento particolare per il calcio italiano e soprattutto per il club che, sempre in attesa di un passaggio di proprietà, non vuole indebolire la rosa, ma vuole valutare bene ogni mossa da fare.