Sampdoria, l'ultima idea è Villar della Roma

GENOVA - In attesa del futuro societario, la Sampdoria pensa al presente. Mercoledì la squadra di Giampaolo si radunerà a Bogliasco ma i punti interrogativi non mancano in entrata e in uscita. Gonzalo Villar è il nome nuovo accostato alla Samp: il centrocampista spagnolo, 24 anni, arriva da una mezza stagione vissuta in prestito al Getafe ma difficilmente troverà spazio nella Roma, dove sarebbe destinato a rientrare. Il giocatore era stato seguito dalla Samp già la scorsa estate, soprattutto su indicazione dell’ex tecnico D’Aversa ma potrebbe fare comodo anche a Giampaolo. Villar avrebbe già fatto sapere di accettare volentieri il passaggio alla Samp e ora dovrà essere la Roma a decidere se dare il via libera o meno al prestito.