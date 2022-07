Sampdoria, Faggiano: "Lavoriamo per il futuro, siamo forti"

GENOVA - Se da una parte in molti indicano in Gianluca Petrachi il futuro ds della Sampdoria, il presente, per quel ruolo è Daniele Faggiano, che, ai microfoni di Telenord, ha fatto il punto della situazione mercato: "Lavoriamo su una squadra che non faccia soffrire ancora i tifosi. Non nascondo che più di altre volte bisogna stare attenti al budget, ma non siamo deboli. Sul mercato può arrivare un botto o uno sconosciuto, come uno che viene da una stagione non brillante". Relativamente alle uscite, tanti i nomi che si sono fatti nell'ultimo periodo: "Thorsby? E' molto legato alla Sampdoria, da tempo ci sono voci su di lui. Candreva? Per aprire la porta bisogna bussare, poi è da vedere se la Samp vorrà aprirla, la porta. Caputo? Dalla Lazio nessuna offerta per ora". Invece per quanto riguarda le entrate, Villar "lo seguiamo da tempo, vediamo se ci saranno le condizioni". Per quanto riguarda il futuro, "ho sentito Ferrero, c'è grande sintonia con Osti e lavoriamo come se dovessimo restare alla Sampdoria per altri 10 anni, lavoro con impegno e professionalità".