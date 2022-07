Sampdoria, Ercolano in prestito alla Turris

GENOVA - La Sampdoria, attraverso il proprio sito web, ha annunciato "di aver ceduto a titolo temporaneo alla S.S. Turris Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Ercolano". Queste le prime parole di Ercolano, riportate dal sito ufficiale della Turris: "Sono contento di tornare in Campania e di far parte di un Club come la Turris che ha fatto benissimo lo scorso anno e che ha ambizioni di ulteriore crescita. Il direttore Primicile mi seguiva da tempo e ringrazio tutta la società per la fiducia. La posizione in campo dipende dal sistema di gioco: posso fungere sia da esterno basso che alto ed ho giocato anche da quinto di centrocampo. Mi rimetto con grandi stimoli a completa disposizione dell’allenatore”.