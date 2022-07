Sampdoria, doppia operazione di mercato con il Cagliari

SAMPDORIA - Lavori in corso in casa Samp tra entrate ed uscite in chiave mercato: in piedi una operazione con il Cagliari che dovrebbe portare Rog e Ladinetti in blucerchiato con Verre e Askildsen in Sardegna. In difesa piace il classe '97 Francisco Reis Ferreira, noto semplicemente come Ferro, del Benfica. Capitolo uscite: ufficiale l’addio a Prelec che va al Wsg Tirol mentre Falcone piace al Lecce in alternativa a Scuffet. Il 32enne Ekdal sembra sempre più vicino allo Spezia. Intanto l'ex blucerchiato Torrerira apre alla Roma: «Mi tenta, ma non è facile».