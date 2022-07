GENOVA - In casa Sampdoria l’uscita di Falcone (ufficializzato dal Lecce) accelera l’arrivo di Colombi dal Parma come vice Audero. A centrocampo si incrociano molte piste: da quella per Rog del Cagliari a quella più recente per Escalante della Lazio. Grande traffico intorno ad Aramu che piace anche a Empoli e Salernitana. In uscita, Thorsby sta valutando l’Union Berlino.