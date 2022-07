Sampdoria, Thorsby lascia il ritiro: ha firmato con l'Union Berlino

GENOVA - Termina dopo tre stagioni l'esperienza di Morten Thorsby alla Sampdoria: il centrocampista norvegese, acquistato a parametro zero dai blucerchiati nel 2019 dall'Heerenveen, vestirà per le prossime quattro stagioni la maglia dell'Union Berlino (club che nella prossima stagione disputerà l'Europa League dopo il sesto posto ottenuto nello scorso campionato in Bundesliga): i tedeschi versano nelle casse della società ligure 4 milioni di euro, sottoscrivendo col 26enne un accordo fino al 2026. Nella sua esperienza con la maglia della Samp Thorsby ha collezionato 92 presenze in campionato, segnando anche sette gol: in mattinata ha salutato tutti lasciando il ritiro di Ponte di Legno per partire in direzione della Germania. Il giocatore aveva manifestato l'intenzione di provare una nuova avventura e su di lui era vivo anche l'interesse del Torino.