SAMPDORIA - Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria annuncia "di aver ceduto a titolo definitivo al F.C. Union Berlin i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Morten Thorsby". Il classe '96 era arrivato in Liguria nel luglio 2019 dopo cinque stagioni passate in Olanda all'Heerenveen. Con la maglia blucerchiata Thorsby ha messo a segno in totale 8 reti e fornito 3 assist in 98 presenze. Adesso una nuova esperienza all'Union Berlino in Bundesliga.