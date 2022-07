Sampdoria, il cagliaritano Rog è sempre più vicino

GENOVA - Jeison Murillo può diventare il vero rinforzo difensivo della Sampdoria. L'ex interista - nelle ultime due stagioni in prestito al Celta Vigo - è sotto contratto coi blucerchiati sino al 2023, ha qualche richiesta all'estero (sulle sue tracce il Trabzonspor) ma sembra aver convinto Marco Giampaolo nel ritiro di Ponte di Legno. L'ingaggio del giocatore è però intorno a 1,1 milioni ed è pesante per le casse del club: la Sampdoria potrebbe ora proporre a Murillo un rinnovo sino al 2025, ma con stipendio da spalmare. A oggi la Sampdoria con Colley, Ferrari e Murillo in rosa ha comunque ancora bisogno di un altro difensore centrale: resta in pole il ritorno di Maxime Leverbe dal Pisa. Non ancora chiuso il capitolo Marko Pjaca: l'esterno della Juventus piace ai blucerchiati che puntano ad averlo in prestito, il giocatore continua a nicchiare. Samp e Juve erano però d'accordo su tutto e l'affare potrebbe riaprirsi. Definito il rinnovo di La Gumina coi blucerchiati sino al 2026: un sistema che permette al giocatore di trasferirsi al Benevento con prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo a determinate condizioni. Se l'attaccante sarà riscattato dai campani nelle casse doriane andranno 2,5 milioni. Per il momento non si muove Manuel De Luca, attaccante prelevato dal fallimento del Chievo la scorsa estate e che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Perugia: il giocatore è stato seguito da Sassuolo e Pisa, ma ora il club blucerchiato (su input di Giampaolo) sembra orientato a mantenerlo in rosa. Ufficiale il passaggio di Bonazzoli alla Salernitana (che continua a sperare nel sì di uno tra Pinamonti e Piatek), che si è messa anche sulle tracce di Lammers (Atalanta), su cui c’è la concorrenza della Cremonese. Ancora Sampdoria per registrare come sia sempre più vicino l’arrivo di Rog, centrocampista del Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto a sei milioni.