Sampdoria, vicino Villar: ok Torregrossa-Leverbe con il Pisa

GENOVA - La Sampdoria prova a dare un'accelerata al suo mercato. Negli ultimi giorni con il Monza si è creato un duello aperto per il centrocampista spagnolo della Roma, Gonzalo Villar. Adesso il club blucerchiato sembra proprio aver messo il turbo, sorpassando i brianzoli. Intanto con il Pisa è stato definito lo scambio Leverbe-Torregrossa: in Liguria torna il difensore francese classe '97, viaggio inverso e altro ritorno per l'attaccante classe '92, da gennaio in prestito ai nerazzurri con cui ha segnato 8 reti e giocato la finale playoff per la Serie A contro il Monza.