Sampdoria, il nome nuovo per il centrocampo è Tousart

GENOVA - Movimenti dal centrocampo in su per la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il tecnico blucerchiato ha riaccolto Filip Djuricic, trequartista serbo svincolatosi dal Sassuolo che torna in Liguria dopo l'esperienza vissuta tra il 2016 e il 2018 proprio con Giampaolo alla guida. Ma le manovre di rinforzamento per i blucerchiati continuano. Il nome nuovo per il centrocampo è il francese classe '97 Lucas Tousart dell'Hertha Berlino. In mediana sempre vive le piste Rog del Cagliari e Villar della Roma. Intanto si allontana Saric dell'Ascoli.