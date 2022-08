GENOVA -"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filip Djuricic (nato a Obrenovac, Serbia, il 30 gennaio 1992). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024 (con opzione in favore del club fino al 30 giugno 2025)". Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito dalla Sampdoria per comunicare il ritorno in maglia blucerchiata del trequartista serbo Filip Djuricic.